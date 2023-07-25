В Уфе экс-полицейского приговорили к 7 годам колонии за попытку сбыта наркотиков

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Уфе огласили приговор бывшему сотруднику МВД, которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что весной этого года экс-полицейский устроился курьером в интернет-магазин по сбыту наркотиков. Мужчина успел получить 70 грамм запрещенных веществ, но реализовать не успел: его задержали коллеги, которые нашли наркотики в автомобиле и доме осужденного.

Свою виду мужчина признал, а также был уволен из органов.

Согласно приговору суда, бывшего полицейского отправили в исправительную колонию строгого режима на 7 лет и конфисковали 112 тысяч рублей и два телефона в доход государства. Он также лишен специального звания.

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.

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