В Башкирии от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 6102 человека

Обнародована свежая статистика по заболеваемости ковидом в Башкирии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии вырос показатель смертности от коронавируса. Как свидетельствует обновленная статистика федерального оперштаба, за минувшую неделю официально было подтверждено еще три смертельных исхода в результате осложнений, вызванных ковидом. Всего за годы пандемии инфекция унесла жизни 6102 пациентов.

С 17 по 23 июля было отмечено еще 124 факта заболевания, за все время - 369 569. Выздоровели за этот период 123 человека. Всего вирус побороли 362 889 человек.

В то же время 58 инфицированных оказались на больничной койке.

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