Должность министра строительства и архитектуры Башкирии покинул Ридаль Саетов

Фото: пресс-служба главы Башкирии

В Башкирии кресло главы минстроя республики покинул Ридаль Саетов. Об этом сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на собственный источник. Причины отставки чиновника не уточняются.

Напомним, должность врио главы ведомства Саетов получил в апреле этого года. До этого он был главы региона по инвестиционной деятельности и инфраструктурным проектам.

Издание заявляет, что нового руководителя министерства еще не назначили.

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