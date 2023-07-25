На железнодорожных путях в Башкирии обнаружен труп женщины

В Башкирии на железнодорожных путях нашли труп женщины Фото: Иван МАКЕЕВ

На станции Миньяр было обнаружено тело женщины. О трагедии рассказали в пресс-службе уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшей. Ею оказалась 69-летняя пенсионерка из Ачинска. Женщина была пассажиркой поезда, следовавшего из Красноярска в Адлер.

По предварительной информации, пенсионерка открыли дверь поезда и выпала. Другие пассажиры рассказали, что женщина вела себя странно и казалась дезориентированной.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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