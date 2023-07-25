В Уфе до 1 августа перекроют участок улицы Кувыкина

В Уфе до 1 августа ограничат проезд по участку улицы Кувыкина

В Уфе перекроют участок улицы Степана Кувыкина. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Как уточнили в администрации, ограничения связаны с реконструкцией улицы Рабкоров. Перекрытие по крайней правой полосе проезжей части между домами № 19 и 21 продлится до 1 августа.

- Просим уфимцев заранее планировать свой маршрут, - обратились к жителям города в мэрии.

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