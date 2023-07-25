В Башкирии 13-летний школьник сорвался с горы

В Башкирии упавшего с горы ребенка госпитализировали
Фото: Алексей БУЛАТОВ
13-летний школьник из Башкирии упал с горы. Несчастный случай произошел в Ишимбае накануне, 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.
На место ЧП экстренно выехали спасатели и бригада скорой помощи. Оказалось, что мальчику необходимо госпитализация.
Сейчас подросток находится под наблюдением врачей в медучреждении.
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