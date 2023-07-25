В Башкирии 17-летний пьяный подросток устроил смертельное ДТП

Фото: ГИБДД по РБ

Минувшей ночью в Аургазинском районе Башкирии погиб 18-летний юноша. Он умер от полученных в аварии травм.

Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, трагедия произошла 25 июля на 23 км автодороги Ишлы - Новоадзитарово около деревни Мустафино. 17-летний юноша за рулем «ВАЗ-2114» не справился с управлением авто и вылетел в кювет. В результате погиб его пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности, сам водитель был доставлен в больницу. Еще одна 17-летняя девочка, которая был в этот момент в салоне отечественной легковушки, была осмотрена врачами и отпущена домой.

Известно, что в момент аварии юный водитель был пьян: результат освидетельствования показал 0,376 мг/л. К тому же, у подростка не было прав.

Инспекторы установили, что автомобиль снят с регистрационного учета. На основании договора купли-продажи принадлежит отцу водителя, который находится на заработках.

— Компания молодых людей во время летних каникул проживала в деревне Малый Нагадак у родственников, — уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего начато разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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