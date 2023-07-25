В Уфе 31 июля начнется ремонт Шакшинского моста

В конце месяца начнется ремонт автомобильного моста через реку Уфа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Уфе на следующей неделе приступят к ремонту моста в поселке Шакша. Об этом напомнили в городской администрации. Капремонт сооружения запланирован на 31 июля.
На время работ движение транспорта по мосту будет изменено: для автовладельцев будет действовать одна полоса в обе стороны.
Во время ремонта планируется заменить все балочные пролетные строения на неразрезные цельнометаллические. Также замене подлежат опорные части и деформационные швы и конструктивные элементы устоев моста.
На ремонт Шакшинского моста было выделено 2,2 млрд рублей из бюджетов Башкирии и Уфы.
Работы продлятся до 8 апреля 2025 года.
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