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НовостиОбщество25 июля 2023 5:29

В Уфе 31 июля начнется ремонт Шакшинского моста

Движение транспорта по нему будет организовано по одной полосе в обе стороны
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В конце месяца начнется ремонт автомобильного моста через реку Уфа

В конце месяца начнется ремонт автомобильного моста через реку Уфа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе на следующей неделе приступят к ремонту моста в поселке Шакша. Об этом напомнили в городской администрации. Капремонт сооружения запланирован на 31 июля.

На время работ движение транспорта по мосту будет изменено: для автовладельцев будет действовать одна полоса в обе стороны.

Во время ремонта планируется заменить все балочные пролетные строения на неразрезные цельнометаллические. Также замене подлежат опорные части и деформационные швы и конструктивные элементы устоев моста.

На ремонт Шакшинского моста было выделено 2,2 млрд рублей из бюджетов Башкирии и Уфы.

Работы продлятся до 8 апреля 2025 года.

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