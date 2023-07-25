В Уфе 31 июля начнется ремонт Шакшинского моста

В конце месяца начнется ремонт автомобильного моста через реку Уфа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе на следующей неделе приступят к ремонту моста в поселке Шакша. Об этом напомнили в городской администрации. Капремонт сооружения запланирован на 31 июля.

На время работ движение транспорта по мосту будет изменено: для автовладельцев будет действовать одна полоса в обе стороны.

Во время ремонта планируется заменить все балочные пролетные строения на неразрезные цельнометаллические. Также замене подлежат опорные части и деформационные швы и конструктивные элементы устоев моста.

На ремонт Шакшинского моста было выделено 2,2 млрд рублей из бюджетов Башкирии и Уфы.

Работы продлятся до 8 апреля 2025 года.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.