В Башкирии вспыхнул лесной пожар

На территории Башкирии действует один лесной пожар
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Башкирии зарегистрирован лесной пожар. Очаг был обнаружен в Белорецком районе, где ближайший населенный пункт село Узян. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РБ по ЧС.
- Угрозы населенному пункту нет. Ситуация под контролем, - заявили в ведомстве.
Известно, что для ликвидации пожара привлечены 20 человек и 12 единицы техники.
Всего с начала сезона в республике было отмечено 129 возгораний в лесах. Общая площадь пожаров составила более 3400 га.
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