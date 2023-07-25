В Башкирии вспыхнул лесной пожар

На территории Башкирии действует один лесной пожар Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии зарегистрирован лесной пожар. Очаг был обнаружен в Белорецком районе, где ближайший населенный пункт село Узян. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РБ по ЧС.

- Угрозы населенному пункту нет. Ситуация под контролем, - заявили в ведомстве.

Известно, что для ликвидации пожара привлечены 20 человек и 12 единицы техники.

Всего с начала сезона в республике было отмечено 129 возгораний в лесах. Общая площадь пожаров составила более 3400 га.

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