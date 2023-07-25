Жителям Башкирии пообещали возвращение аномальной жары

В Башкирии из-за прихода воздушной массы ожидается аномальная жара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирию возвращается аномальная жара. Это следует из прогноза синоптиков регионального гидрометцентра. По их словам, причиной зноя станет приход воздушной массы с юга.

Столбик термометра на этой неделе поднимется до +32 градусов, что является на два-три градуса выше нормы. Днем же температура воздуха может опуститься аж до +7 градусов, но это коснется лишь горных районов Башкирии.

– Температура воздуха по ночам будет повышаться до +12, +17 градусов, в горных районах – до +7. Днем в начале недели прогнозируется до +23, +28 градусов, во второй ее половине – до +27, +32, – пообещали метеорологи жителям республики.

Что касается осадков, то в Башкирии преимущественно будет сухо и знойно: дожди могут пройтись лишь в отдельных районах и будут они кратковременными.

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