В Башкирии задержали мужчину, который напал и ограбил женщину в ее же квартире

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ишимбае 43-летняя женщина стала жертвой грабежа. Она рассказала, что в ее квартиру ворвался незнакомец, стал ее душить и украл драгоценности.

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, в день ограбления пострадавшая встретила своего коллегу и его девушку. Мужчина предложил выпить и отметить встречу. Купив алкоголь в ближайшем магазине, знакомые расположились на скамейке в сквере, когда к ним подошел знакомый ишимбайца. Женщина тогда предложила продолжить посиделки у нее дома, но коллега и его девушка отказались, и она пошла домой.

- Пройдя к себе в квартиру, она забыла закрыть дверь, чем и воспользовался приятель коллеги. Незваный гость зашел к заявительнице. Хозяйка попросила его выйти. Однако мужчина набросился на женщину, повалил на пол и начал её душить. Злоумышленник снял с заявительницы кольца и выбежал из квартиры. Пострадавшая, придя в себя, побежала к соседке и позвонила в полицию, - рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что нападавшим оказался 35-летний житель Ишимбая. Кольца, которые он украл, он успел заложить в ломбард, но потратить нечестные деньги ему не удалось. Ущерб, который был нанесен женщине, оценивается в 40 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

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