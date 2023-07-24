В Уфе в пожаре на улице Биологическая погибли 3 человека

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня вечером, 24 июля, в Орджоникидзевском районе Уфы во время пожара погибли несколько человек. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент произошел в частном доме на улице Биологическая. Прибывшим пожарным удалось локализовать пламя и ликвидировать открытое горение. К сожалению, в ходе тушения были обнаружены тела трех погибших – все они, по предварительным данным, женщины.

В настоящее время на месте ЧП работают дознаватель МЧС и эксперт испытательной пожарной лаборатории. Специалисты устанавливает причины и обстоятельства пожара.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.