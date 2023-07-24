В Башкирии учредят гранты для организаций, поддерживающих бойцов СВО

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии учредят гранты для организаций, поддерживающих бойцов специальной военной операции и их семьи. Соответствующее поручение в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой дал глава региона Радий Хабиров.

– Я прошу проанализировать заявочную комиссию на гранты Главы республики 2024 года. Надо определить сумму, которая пойдет на подобного рода общественные организации, АНО и т. д. Потому что, подчеркиваю, что главная задача – это поддержка их [участников СВО] в этот самый непростой период, когда они будут возвращаться, когда нужно социализироваться, когда нужно решать тысячу бытовых вопросов, –

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