Сотрудники ГИБДД Башкирии в целях самозащиты применили оружие

Фото: Рустем АХУНОВ

В Зианчуринском районе Башкирии сотрудники Госавтоинспекции при задержании правонарушителей применили табельное оружие. Об этом рассказала пресс-служба регионального МВД.

Инцидент случился в минувшую субботу, 22 июля, около села Тазларово. Инспекторы остановили ВАЗ-2114, водитель которой имел признаки алкогольного опьянения. Им оказался 41-летний мужчина, который ранее был судим за умышленное причинение телесных повреждений и повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде. Машина принадлежала его 42-летней знакомой, жительнице Кугарчинского района.

В ходе оформления протокола водитель и хозяйка машины напали на полицейских, нанесли им увечья, в том числе и угрожающие жизни и здоровью сотрудников. В соответствии с регламентом, полицейские сделали по два предупредительных выстрела в воздух.

– Однако это не остановило нападавших. Полицейским пришлось выстрелить по ногам злоумышленников, которые получили ранения и были доставлены в больницу. Сотрудники полиции также обратились за медицинской помощью, – рассказали в МВД.

Результат медосвидетельствования водителя показал 0,892 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе. Предварительно, действия по применению оружия были признаны правомерными. Материалы по факту нападения на правоохранителей будут направлены в территориальное подразделение Следственного комитета для принятия процессуального решения.

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