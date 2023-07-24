В Башкирии экс-сотрудники психоневрологического интерната незаконно начисляли себе зарплату

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В башкирском городе Туймазы бывших сотрудников Верхнетроицкого психоневрологического интерната обвиняют в мошенничестве. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что с октября 2020 по август 2021 года бухгалтер учреждения, не имея на то законных оснований, каждый месяц перечисляла себе на банковскую карту деньги сверх уже начисленной заработной платы. Специалист по кадрам интерната незаконно изготовил приказы о премировании и совмещении должностей. В итоге сотрудники необоснованно получили больше 430 тысяч рублей.

Была проведена прокурорская проверка, по результатам которой были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

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