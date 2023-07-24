В Башкирии 25 июля ожидаются грозы и потепление до +28°

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 25 июля, в Башкирии ожидаются теплая погода и осадки. Это следует из прогноза опубликованного региональным МЧС.

Жителям республики стоит ожидать облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Будет юго-западный, западный ветер до двух-семи метров в секунду, днем прогнозируются порывы до 14 метров в секунду.

Грядущей ночью температура воздуха составит +11,+16°, в горах похолодает до +6°, днем по республике потеплеет до +23,+28°.

На некоторых участках автомобильных дорог ночью и утром образуется туман, из-за которого видимость ухудшится до 500-1000 метров.

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