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НовостиОбщество24 июля 2023 13:44

В Башкирии детям участников СВО продлили право бесплатного проезда на общественном транспорте

Льгота распространяется на учащихся школ и студентов младше 23 лет
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Дети участников специальной военной операции из Башкирии смогут бесплатно ездить на общественном транспорте до конца 2024 года. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром республики Андреем Назаровым, было опубликовано на сайте правовой информации региона.

Постановление было принято осенью прошлого года. В учебный период – с 1 сентября по 30 июня – дети участников СВО, которые учатся в 1-11 классах школ, получили возможность воспользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте пригородных и городских маршрутов. Данной льготой также обеспечили и студентов младше 23 лет.

Согласно новой редакции документа, льгота была продлена до 31 декабря 2024 года.

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