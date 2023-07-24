В Уфе осудили на 8 лет экстрадированного из Италии бизнесмена

Фото: Прокуратура Башкирии

Октябрьский районный суд Уфы признал виновным 50-летнего бывшего владельца шинных центров «Таганка» Андрея Смышляева в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом рассказали прокуратура Башкирии и объединенная пресс-служба судов республики.

Было установлено, что в 2013 году Смышляев приобрел 100% доли компании «Русшина-Тюмень», которая имела договоры дистрибьюции и поставки шинной продукции с «Нокиан Шина», а также склады и точки розничных продаж. Затем подсудимый заключил договоры поставки покрышек в адрес «Русшина-Тюмень», а для создания видимости гарантии исполнения обязательств использовал поддельные договоры поручительства от подконтрольных ему компаний «Трек» и «Теско».

С 2014 по 2015 годы «Нокиан Шина» поставила более одного миллиона шин суммарной стоимостью около трех миллиардов рублей, из этой суммы было оплачено только 1,9 миллиарда. Часть поставленной продукции стоимостью в 1,2 миллиарда была похищена. Шины подсудимый продал через свое предприятие «Таганка» и местных предпринимателей. Полученные средства он перевел на собственные счета, счета родственников и подконтрольных организаций.

В 2016 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области решил взыскать с «Русшина-Тюмень» 1,17 миллиарда рублей в пользу «Нокиан Шина», после чего компанию признали банкротом. Впоследствии подсудимый принял решение о ликвидации «Русшина-Тюмень», а затем уехал из России. В 2018 году Андрей Смышляев был признан банкротом.

Поскольку предприниматель скрылся от правоохранительных органов, в отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его объявили в международный розыск.

В мае 2019 года Смышляева задержали в итальянском городе Комо, в связи с чем месяцем позже Генпрокуратура России обратилась с запросом о его выдаче. В феврале 2021-го подсудимого выдали российским правоохранителям.

На имущество мужчины был наложен арест. В суде он не признал свою вину. Ему назначили восемь лет колонии общего режима и штраф в размере 950 тысяч рублей. Андрея Смышляева взяли под стражу в зале судебного заседания. Приговор в законную силу еще не вступил.

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