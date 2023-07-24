С 30 июля по 30 декабря в Уфе перекроют участок проспекта Салавата Юлаева

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе почти до конца 2023 года перекроют участок проспекта Салавата Юлаева. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

С 30 июля по 30 декабря будет закрыт участок длиной 1300 метров по крайней правой полосе проспекта от транспортной развязки в створе улицы имени Города Галле в направлении Сагита Агиша.

На обозначенном участке, как сообщает мэрия, будут проводить работы в рамках реконструкции улицы имени Города Галле.

Власти столицы Башкирии просят автомобилистов учитывать вводимые ограничения и рекомендуют заблаговременно планировать свои поездки.

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