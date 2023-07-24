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НовостиОбщество24 июля 2023 11:55

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился мнением насчет коррупции

Руководитель региона считает, что со случаями взяточничества необходимо разбираться в соответствии с законом
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой поделился мнением насчет коррупции.

– Когда какая-то неразбериха в казуистике уголовной [происходит], и когда я очевидно не вижу, человек взял или что-то сделал, я всегда сторонник того, чтобы разобраться в судах. Но если в карман взял – вы знаете – сегодня же «До свидания!», чтоб больше не видели, – заявил руководитель региона.

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