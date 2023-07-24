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НовостиПроисшествия24 июля 2023 10:54

В Башкирии из-за съезда в кювет Renault Logan госпитализировали 2 человек

ДТП случилось из-за того, что водитель не справился с управлением
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня, 24 июля, в Ишимбайском районе Башкирии в ДТП с иномаркой пострадало несколько человек. Подробности происшествия рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Авария случилась в деревне Салихово. Водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в кювет. На место ЧП были направлены сотрудники пожарной части села Сайраново, Госкомитета Башкирии по ЧС, скорой помощи, Госавтоинспекции и других экстренных служб.

В результате произошедшего пострадали два человека, их госпитализировали Ишимбайскую центральную районную больницу.

– Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких! – призвали водителей в Госкомитете Башкирии по ЧС.

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