Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект о защите от злоупотреблений в сфере ЖКХ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Парламент Башкирии внес в Государственную Думу законопроект в защиту граждан от злоупотреблений в сфере жилищно-коммунальных услуг. Об этом рассказала пресс-служба Государственного Собрания республики.

Инициатива призвана защитить граждан от действий недобросовестных поставщиков услуг ЖКХ, которые выставляют завышенные счета. Как пояснил председатель Курултая Константин Толкачев, согласно Жилищному кодексу России, в ситуации, когда плата за ЖКУ завышена, виновный должен выплатить потерпевшему штраф, составляющий половину от суммы переплаты. Но дело в том, что заставить выплатить штраф невозможно, поскольку поставщик услуг может долго тянуть с принятием такого решения.

– Можно решить вопрос в судебном порядке, но в суд люди не обращаются, поскольку в большинстве случаев речь идет о двух-трех тысячах рублей, а судебные расходы составляют 15–30 тысяч. Мы предлагаем ввести административные санкции за неуплату штрафов и «разбудить» таким образом «спящую» правовую норму, – заявил Толкачев.

За нарушение сроков уплаты штрафа законопроект предлагает взыскивать с должностных лиц от четырех до пяти тысяч рублей, с юридических лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч. Неуплата штрафа в течение более двух месяцев со дня получения обращения собственника будет караться взысканием от 20 тысяч до 30 тысяч – для должностных лиц, и от 150 тысяч до 200 тысяч – для юридических. За повторное нарушение: от 30 тысяч до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 200 тысяч до 250 тысяч – для юридических. Если должностное лицо допустит подобное нарушение более трех раз, то в отношении него предлагается применять дисквалификацию от одного года до трех лет.

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