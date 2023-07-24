Олимпийская чемпионка Алина Загитова назвала Уфу самым запоминающимся городом

Фото: Пресс-служба Первого канала

Уфа, по словам олимпийской чемпионки по одиночному фигурному катанию Алины Загитовой, является для нее одним из самых запоминающихся городов. Об этом она заявила в эфире федерального телеканала в интервью своему коллеге Максиму Транькову, когда рассказывала о своем родном городе Ижевске.

По воспоминаниям Загитовой, в день ее приезда в Уфу сложились все факторы для хорошего впечатления.

– Уфа понравилась. Сошлось все: и погода, и красивые виды, и люди. Туда бы я еще вернулась, – сказала олимпийская чемпионка.

Ее коллега по цеху тоже признался, что поездка в Уфу ему в свое время тоже очень понравилась.

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