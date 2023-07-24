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НовостиОбщество24 июля 2023 10:00

В России признали лучшим Евразийский НОЦ мирового уровня в Уфе

Победа в рейтинге принесла нашей республике дополнительно 158 млн рублей на развитие НОЦ
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: vk.com/eurasiannoc

Фото: vk.com/eurasiannoc

Евразийский НОЦ признан лучшим в России. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в ЦУРе республики. Он заявил, что победа центра международного уровня позволила привлечь на его развитие еще 158 млн рублей.

— Всех поздравляю! Это событие, — сказал руководитель республики.

Хабиров уточнил, что НОЦ занял первое место в самой сильной группе, всего их было три.

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