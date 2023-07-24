В Башкирии 37-летний житель Уфы влетел в гараж на багги и погиб

Фото: ГИБДД по РБ

В Иглинском районе трагически оборвалась жизнь 37-летнего уфимца. Мужчина на багги врезался в гараж и погиб. О смертельной аварии рассказали в пресс-службе ГИБДД республики.

По информации ведомства, мужчина на спортинвентаре не справился с управлением, выехал в кювет и влетел в стоящий на улице Парковой гараж. Удар был такой силы, что водитель получил тяжелые увечья и переломы, от которых погиб на месте.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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