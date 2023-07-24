Восьмое место по строительству жилья заняла Башкирия в России

Башкирия заняла 8 место в России по строительству жилья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Башкирия заняла восьмое место по строительству жилья. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания правительства РБ в ЦУРе. Отмечается, что по этому показателю республика находится на втором месте в ПФО.

За первые полгода 2023 года уже введено 20 тыс. квартир общей площадью 1,5 млн кв.м. Из них более 1 млн – в индивидуальном жилищном строительстве, остальные квадратные метры - МКД.

Как уточнил глава Башкирии Радий Хабиров, темпы строительства превышают прошлогодние на 6,5%.

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