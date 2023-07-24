Доля относящихся к среднему классу семей в Башкирии выросла до 8,3%

Доля среднего класса в Башкирии за год выросла до 8,3% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии к среднему классу относятся 8,3% семей. Об этом сообщает РИА Рейтинг. Согласно данным исследования, показатель вырос на 0,2%.

Отмечается, что Башкирия среди российских регионов занимает 37 место. Республика улучшила свои позиции на четыре пункта. В ПФО регион расположился на третьем месте, лидером стал Татарстан с 9,2%. От общего числа российских семей среднего класса 2% живут именно в Башкирии.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем более 39%. На втором месте расположился Чукотский автономный округ, где таких семей насчитывается 32,5%. Третью строчку рейтинга заняла Магаданская область (31,9%).