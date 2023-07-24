В Уфе до 20 сентября перекроют улицу Авроры

Фото: минтранс РБ

В Уфе на два месяца перекроют движение по улице Авроры. Об этом сообщает городская мэрия. Уточняется, что ограничения ввели сегодня, 24 июля, и до 20 сентября. Причиной тому стал ремонт тепловых сетей.

В региональном минтрансе добавили, что из-за ограничения движения три городских автобуса поменяют свой маршрут.

— Общественный транспорт будет объезжать перекрытый участок по Батырской, Степана Кувыкина и Рабкоров, — заявили в ведомстве.

Жителей города просят заранее планировать поездки и маршрут.

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