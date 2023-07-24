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НовостиПроисшествия24 июля 2023 7:16

Жителя Башкирии насмерть придавило железобетонной сваей

Трагедия произошла на «Благовещенском заводе МЖБК»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: гострудинспекция в РБ

Фото: гострудинспекция в РБ

В Благовещенске трагически оборвалась жизнь 50-летнего мужчину. Он скончался от тяжелой травмы, которую получил во время трудовой смены на заводе.

Как рассказали в пресс-службе республиканской трудинспекции, смертельный случай произошел 19 июля на территории АО «Благовещенский завод МЖБК». Арматурщик выполнял ремонтные работы на втором ярусе, когда на него скатилась железобетонная свая четвёртого яруса. Мужчина погиб на месте.

- В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, - заключили в ведомстве.

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