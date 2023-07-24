Желавший воспользоваться интим-услугами житель Уфы лишился 39 тыс. рублей

Огорченный молодой уфимец обратился в полицию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе 24-летний молодой человек лишился крупной суммы денег при попытке воспользоваться интим-услугами. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По информации ведомства, уфимец хотел скрасить томный вечер, который проводил в одиночестве, в компании жрицы любви и воспользовался помощью специального сайта. Мужчина связался по указанному телефону. Обговорив детали и условия заявки, «менеджер» убедил оплатить услугу и ждать визита.

Уфимец перечислил 39 тысяч рублей, однако так и не дождался девушку. Поняв, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.

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