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НовостиОбщество24 июля 2023 6:36

В Башкирии пропала 14-летняя Хасанова Диана

С 23 июля 2023 года ее местонахождение неизвестно
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: ДПСО "БаРС" (БашРегионСпас)

Фото: ДПСО "БаРС" (БашРегионСпас)

В Башкирии начались поиски пропавшей школьницы из Иглино 14-летней Дианы Хасановой. Об этом сообщают волонтеры ДПСО «Барс».

В ориентировке на пропавшую говорится, что девочка ушла из дома 23 июля и с тех пор она не выходит с близкими на связь. Сейчас волонтеры и правоохранительные органы пытаются установить местонахождение подростка.

Известно, что в день исчезновения девочка была в черной футболке, коричневых брюках, белых кедах.

Приметы Дианы Хасановой: рост 164 см, телосложение худощавое, каштановые волосы, кончики осветлены, зеленые глаза.

Если вам что-либо известно о подростке, волонтеры просят звонить по номерам телефонов 8-937-3-102-112 или 112.

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