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НовостиПроисшествия24 июля 2023 6:29

В Уфе во встречном ДТП двух иномарок пострадали дети

Ушибы и ссадины получили мальчики 8 и 6 лет
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: ОГИБДД по Уфе

Фото: ОГИБДД по Уфе

Два маленьких мальчика пострадали в ночной аварии в Уфе. Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, на Российской улице около дома № 66/В лоб в лоб столкнулись «Тойота Маджеста» и «Шкода Октавиа». Именно в салоне второго авто находились дети.

Известно, что 42-летний мужчина за рулем японского авто не имел при себе водительских прав, он также отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

По факту произошедшего начато административное разбирательство.

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