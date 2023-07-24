В Уфе во встречном ДТП двух иномарок пострадали дети

Фото: ОГИБДД по Уфе

Два маленьких мальчика пострадали в ночной аварии в Уфе. Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, на Российской улице около дома № 66/В лоб в лоб столкнулись «Тойота Маджеста» и «Шкода Октавиа». Именно в салоне второго авто находились дети.

Известно, что 42-летний мужчина за рулем японского авто не имел при себе водительских прав, он также отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

По факту произошедшего начато административное разбирательство.

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