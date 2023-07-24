В Уфе с опережением графика завершили укладку асфальта на Затонском мосту

Фото: пресс-служба мэрии Уфы

На Затонском мосту в Уфе завершена укладка асфальта. Об этом рассказал мэр города Ратмир Мавлиев. По его словам, дорожные работы в сторону выезда из города закончились раньше срока.

В ближайшее время планируется, что на новом дорожном покрытии появится разметка из термопластика.

Напомним, ранее власти ввели частичное ограничение движения транспорта, которое должно было продлиться до 31 августа, однако работы были закончены уже до конца июля.

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