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НовостиОбщество24 июля 2023 5:01

В Башкирии ликвидированы все лесные пожары

На тушении лесных пожаров в двух районах были задействованы 66 человек
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Башкирии нет ни одного действующего лесного пожара. О ликвидации всех возгораний сообщает в пресс-служба госкомитета РБ по ЧС.

Ранее пожары в лесах были зафиксированы на территории Белорецкого и Зилаирского района. На их тушение были привлечены 66 человек, а также 22 единицы техники.

Всего с начала года в Башкирии произошло 128 лесных пожара, площадь которых оценивается в 3465,04 га.

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