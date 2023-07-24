В Башкирии ликвидированы все лесные пожары

Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Башкирии нет ни одного действующего лесного пожара. О ликвидации всех возгораний сообщает в пресс-служба госкомитета РБ по ЧС.

Ранее пожары в лесах были зафиксированы на территории Белорецкого и Зилаирского района. На их тушение были привлечены 66 человек, а также 22 единицы техники.

Всего с начала года в Башкирии произошло 128 лесных пожара, площадь которых оценивается в 3465,04 га.

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