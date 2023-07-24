В Башкирии 55-летний мужчина госпитализирован больницу с ожогами после пожара

Фото: МЧС РФ по РБ

В Мелеузовском районе произошел пожар, в котором пострадал 55-летний житель села Воскресенское. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

По информации ведомства, огонь вспыхнул в жилом доме по улице Малафеева днем 23 июля. В пожаре сильно обгорел мужчина. Пострадавшего доставили в Стерлитамак в ожоговое отделение больницы № 1.

Причины и обстоятельства возгорания сейчас устанавливает дознаватель МЧС.

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