В Башкирии утонули молодые мужчина и женщина

Фото: Владислав КОМЯКОВ

В Башкирии в минувшие выходные трагически оборвались жизни двоих жителей республики. Мужчина и женщина утонули в водоемах, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Известно, что первый несчастный случай произошел в Салавате в СНТ ДОК. 43-летний мужчина, который, предположительно, был нетрезв, утонул в озере Круглое 23 июля.

В этот же день в селе Алаторка погибла 46-летняя женщина. Ее труп достали из пруда Караганка местные жители.

Оба смертельных случая объединяет то, что погибшие купались в необорудованных для этого местах, проигнорировав знак о запрете.

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