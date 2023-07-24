В Башкирии мужчина украл дорогостоящую 18-летнюю кобылу и забил ее на мясо

Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Салавата украл дорогую 18-летнюю кобылу у своего родственника и пустил ее на мясо. Об этом рассказали пресс-службе Мелеузовского райсуда.

Установлено, что в 2022 году мужчина гостил в деревне у близкого. Из загона для скота он тайно похитил домашнее животное и забил его. Ущерб был оценен в 87 тысяч рублей.

Во время суда мужчина полностью свою вину признал и извинился перед своим родственником. Ранее он возместил причиненный им ущерб, доплатив сверху еще 13 тысяч рублей. Житель Салавата заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, которое суд удовлетворил.

- Судом были учтены те обстоятельства, что подсудимый ранее не судим, характеризуется положительно, у него на иждивении двое детей, им полностью возмещен материальный ущерб, - рассказали в пресс-службе инстанции.

Отмечается, что в законную силу приговор не вступил.

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