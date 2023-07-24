В Башкирии имущество ОКБ «Ротор» выставили на торги за 31 млн рублей

Фото: ОКБ "Ротор"

Имущество обанкротившегося кумертауского ОКБ «Ротор» выставили на торги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на конкурсного управляющего должника Айдара Валеева. Изначальная цена лота составляет 31,58 млн рублей. Шаг аукциона составляет пять процентов от начальной стоимости.

Единым лотом с молотка намерены продать земельный участок площадью 3,6 тысячи кв. метров на улице Палатникова в Кумертау, отечественный автомобиль Lada Largus, прицеп, нежилое помещение площадью 133 кв. метра, а также всю компьютерную технику. На аукцион выставлены и разукомплектованный самолет-амфибия Че-27 и три макета вертолетов.

Уточняется, что заявки на участие в аукционе можно оставить до 25 августа, также необходим задаток в размере 10 процентов от общей стоимости. Его итог аукциона запланирован на 28 августа.

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