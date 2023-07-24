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НовостиОбщество24 июля 2023 4:00

В Уфе перекроют центральные улицы из-за выпуска специалистов для ОВД России

Схема движения общественного транспорта изменится на два дня
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Евгения ГУСЕВА

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Уфе на этой неделе перекроют центр города. Об этом рассказали в местной администрации. Как уточнили в мэрии, ограничения связаны с торжественной церемонией, посвященной выпуску специалистов для органов внутренних дел РФ.

Так, перекрытие улиц Пушкина и Советской запланировано на 27 с 16:00 до 19:00 и 29 июля с 8:00 до 13:00.

- Перекрыты будут улица Пушкина на участке между улицами Цюрупы и Ленина, а также часть улицы Советской от улицы Заки Валиди до Октябрьской революции, - объяснили в уфимской администрации.

На время ограничений общественный транспорт города изменит свое расписание. Горожан и гостей Уфы просят заранее планировать свой маршрут.

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