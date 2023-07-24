В Уфе лжеброкеры выманили у 61-летнего мужчины 2,5 миллиона рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ
Житель Уфы стал жертвой лжеброкеров и лишился крупной суммы денег. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Как сообщили в ведомстве, неработающий мужчина хотел приумножить свои сбережения, а также вырасти в доходе с помощью займов. Уфимцу мошенники предложили инвестировать в криптовалюту, пообещав, что уфимец за короткий срок приумножит деньги.
- Пострадавший передал аферисту 2,5 миллиона рублей. Однако инвестиционная карьера уфимца провалилась. После получения денег мошенник просто перестал выходить на связь, - рассказали в МВД.
По такой же схеме мошенники обманули и 62-летнего жителя Салавата. Он в один миг потерял полмиллиона рублей.
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