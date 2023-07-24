В Башкирии водитель BMW протаранил три машины в жилом дворе и попал в больницу

Водитель за рулем BMW протаранил припаркованные автомобили и скрылся с места аварии

В Стерлитамаке 39-летний житель Мелеузовского района протаранил три машины, припаркованные в жилом дворе на улице Гоголя. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции. Ведомство также опубликовало видео странного поведения мужчины.

На кадрах видно, как водитель BMW на высокой скорости въезжает сзади сначала в одну машину, проталкивает ее вглубь двора, а затем влетает между двух автомобилей, поцарапав их. После ДТП мужчина поспешил скрыться. По предварительной информации, виновник аварии был пьян.

— Сотрудники полиции вызвали бригаду скорой помощи из-за неадекватного поведения задержанного. Медики приняли решение доставить мужчину в наркологическое отделение, — сообщил в своем ТГ-канале руководитель региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

По факту произошедшего начато разбирательство.

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