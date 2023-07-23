В Башкирии прекращены поиски пропавшей почти четыре месяца назад 28-летней Элины Исмагиловой

Фото: соцсети

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан» сообщают о прекращении поисков 28-летней жительницы республики Элины Исмагиловой. Ее искали почти четыре месяца.

Элина Исмагилова пропала 4 апреля 2023 года. В тот день она ушла из дома в деревне Новонадеждино Благовещенского района Башкирии. По словам ее соседки, она вышла вместе с собакой, которая обычно содержалась на цепи. Тогда к ее поискам подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

В конце июня 2023 года стало известно, что к поискам Элины Исмагиловой подключились сотрудники Следкома по Башкирии.

Спустя почти четыре месяца со дня пропажи, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан» в своих социальных сетях сообщили, что девушка найдена живой. Никаких подробностей о том, где она все это время находилась, добровольцы не сообщают, ссылаясь на внутренние правила сообщества. О судьбе собаки также не сообщается.

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