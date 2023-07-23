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НовостиПроисшествия23 июля 2023 17:45

В Уфе нетрезвая женщина сорвалась с парома на берег и погибла

Несчастная попала под катер, медики не смогли ее спасти
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: УГЗ Уфы

Фото: УГЗ Уфы

Вечером в воскресенье, 23 июля, в Уфе на паромной переправе «Трамплин» произошел несчастный случай. По данным Управления гражданской защиты населения, она могла находится в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной информации, женщина переправлялась на пароме из садов в город. Не дождавшись, когда судно причалит, она спрыгнула на землю и попала под катер. В результате ее придавило паромом к берегу.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы, прибывшие на место спасатели и медики пытались ее спасти. В течение получаса они проводили реанимацию пострадавшей, но, к сожалению, констатировали ее смерть.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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