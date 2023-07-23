В Башкирии в одной из мечетей обнаружили запрещенные книги

Фото: Рустем Ахунов

В одной из мечетей Дюртюлинского района Башкирии во время выездной проверки обнаружили и изъяли две книги экстремистского содержания.

По данным Дюртюлинского районного суда, 9 июня во время проверки в мечети нашли две книги, содержание которых признанно экстремистскими. Эти материалы содержатся в специальном федеральном списке запрещенной литературы.

Как сообщает пресс-служба суда, местная религиозная организация признана виновной в административном правонарушении. Запрещенные книги конфискованы, а мечеть закрыли для посетителей на 20 суток. Такое решение принял Дюртюлинский районный суд 20 июля 2023 года.

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