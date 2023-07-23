МЧС по Башкирии предупреждает о резком похолодании до +6 градусов и тумане на дорогах

Фото: Сергей ГАПОН

В ночь на понедельник, 24 июля, в некоторых районах Башкирии прогнозируется резкое похолодание до +6 градусов.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на Башгидрометцентр, предстоящей ночью прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Днем по республике пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +11, +16 градусов Цельсия, а в горных и северных районах Башкирии ожидается резкое похолодание до +6 . Днем воздух прогреется до +22, +27 . На дорогах ночью и утром местами прогнозируется туман и падение видимости на дорогах до 500-1000 метров. В этой связи МЧС по Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятных погодных условиях.

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