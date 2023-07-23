В Уфе при сносе старого здания казармы опрокинулся экскаватор, пострадал водитель

Фото: телеграм-канал БашДТП

Сегодня днем, 23 июля, в Уфе на улице Карла Маркса 63/1 во время сноса старого здания казармы произошло ЧП. Как сообщают очевидцы с места происшествия, во время сноса перевернулся экскаватор, пострадал водитель.

Инцидент «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе МЧС по Башкирии. Известно, что после того, как перевернулся экскаватор, на место незамедлительно прибыли сотрудники экстренной службы, спасатели Управления гражданской защиты населения Уфы и бригада медиков скорой помощи.

Фото: пресс-служба УГЗ Уфы

Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, 67-летний водитель получил несколько травм и был госпитализирован в больницу. Спасатели помогли доставить его до машины скорой помощи.

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