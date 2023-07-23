Синоптики рассказали, когда в Башкирию вернется 30-градусная жара

Фото: Рустем Ахунов

В Башкирии пасмурная и прохладная погода с кратковременными дождями сменится на летнюю жару. Согласно данным сервиса Gismeteo, уже к концу следующей рабочей недели в дневное время суток в регионе столбики термометров снова поднимутся выше отметки +30 градусов Цельсия.

По предварительному прогнозу в Уфе и по Башкирии начиная с четверга, 27 июля, в республике установится облачная погода с прояснениями. Днем температура воздуха не будет опускаться ниже +30 градусов Цельсия. Такая погода продержится до конца июля.

При этом в последние дни июля 2023 года в Уфе и окрестностях прогнозируется жаркая погода и кратковременные дожди. В дневное время столбики термометров будут подниматься до +30, +32 , а по ночам до +20, +21 . С 1 августа станет прохладнее – до +27 градусов Цельсия. В это же день прогнозируется небольшой дождь.

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