Ожидаются ночные грозы: погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 24 июля

Фото: Рустем Ахунов

В ночь на понедельник, 24 июля, в Башкирии местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. По данным Башгидрометцентра в дневное время существенных осадков не ожидается.

Как отмечают метеорологи, в начале новой рабочей недели в регионе будет юго-западный, западный умеренный ветер. При ночных грозах порывистый. Температура воздуха ночью ожидается в пределах от +11 до +16 градусов Цельсия. Днем воздух прогреется до +21, +26 градусов Цельсия.

По данным сервиса Gismeteo, в Уфе в понедельник, 24 июля, осадков не ожидается. Температура воздуха в ночное время +16, +17 , днем потеплеет до +22, +25 .