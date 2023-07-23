В Уфе после жалоб отдыхающих решили модернизировать санаторий «Радуга»

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил городским чиновникам улучшить качество услуг и модернизировать санаторий «Радуга».

На совещании в уфимской мэрии в минувшую субботу, 22 июля, подняли вопрос о модернизации санатория «Радуга». По данным городской администрации, некоторые отдыхающие пожаловались на качество услуг, которые оказывает здравница. Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев поручил подчиненным создать рабочую группу, которая возьмет вопрос на контроль.

Санаторий «Радуга» расположен в зеленой зоне, в черте города Уфа. Здесь лечат болезни органов дыхания, заболевания позвоночника, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной системы и другие.

- Наша с вами задача – сделать «Радугу» лучшим санаторием столицы. Чтобы уфимцы лечились здесь и не ездили для этого в другие города, - цитирует Мавлиева пресс-служба уфимской мэрии.

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