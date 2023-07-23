Заслуженный артист Башкирии Радик Динахметов заявил об отправке на СВО

Фото: vk.com/uldash_fm

Известный в Башкирии исполнитель национальной эстрады 58-летний Радик Динахметов готовится к отправке в зону проведения специальной военной операции. Как сообщает радио «Юлдаш», заслуженный артист республики заключили контракт и служит санитаром в медицинском взводе.

На данный момент Радик Динахметов проходит специальную подготовку перед отправкой на передовую. Он каждый день тренируется на полигоне, в его обязанности будет входить оказание первой помощи раненым бойцам.

- Также я должен пройти полную военную подготовку: окопы, марш-броски, - заявил артист в беседе с радио «Юлдаш».

Радик Динахметов родился в деревне Асяново Дюртюлинского района Башкирии. Исполняет песни на башкирском и татарском языках, за карьеру выпустил семь альбомов, ему присвоено звание заслуженного артиста республики.

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